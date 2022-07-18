В Торецке шесть человек погибли из-за обстрела рашистов

18.07.2022 12:00

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли город Торецк. В результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание в котором находились люди. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками Службы спасения были обнаружены и извлечены тела 5 погибших, спасены из-под завала 3 человека, один из которых скончался в больнице.