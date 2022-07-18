Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

За неделю ДТЭК вернула свет почти 90 тысячам семей Донетчины

18.07.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За неделю ДТЭК вернула свет почти 90 тысячам семей Донетчины

За минувшую неделю аварийные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение более чем 88 тысячам потребителей в 120 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского и Покровского районов Донетчины. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В значительную часть домов свет приходится возвращать почти каждый день из-за массированных артиллерийских и авиаобстрелов", - отметили в ДТЭК.



Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх