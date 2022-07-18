За неделю ДТЭК вернула свет почти 90 тысячам семей Донетчины

18.07.2022 17:00

За минувшую неделю аварийные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение более чем 88 тысячам потребителей в 120 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского и Покровского районов Донетчины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В значительную часть домов свет приходится возвращать почти каждый день из-за массированных артиллерийских и авиаобстрелов", - отметили в ДТЭК.