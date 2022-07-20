Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

20.07.2022 09:00

На Славянском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы вблизи Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудар недалеко от Верхнекаменского. Ведет штурм в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия для создания условий для наступления на Бахмут и завладения территорией Углегорской ТЭС. Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.

Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях были обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряда других. Противник нанес авиаудару возле Авдеевки.

Провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского, успеха не имел, отошел.