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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы вблизи Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудар недалеко от Верхнекаменского. Ведет штурм в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия для создания условий для наступления на Бахмут и завладения территорией Углегорской ТЭС. Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.
Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях были обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряда других. Противник нанес авиаудару возле Авдеевки.
Провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского, успеха не имел, отошел.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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