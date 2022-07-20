Рада разрешила отчуждение имущества Новокраматорского машиностроительного завода

20.07.2022 10:00

Верховная Рада приняла Постановление № 7566 о принудительном отчуждении имущества завода НКМЗ в Краматорске. Как сообщил в Телеграме народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, принятие постановления поддержали 316 народных депутатов.

"Оборудование ПрАО "НКМЗ" может быть задействовано в кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса при производстве крупнокалиберных снарядов, компонентов артиллерийских вооружений (стволов) и новейших отечественных комплексов артиллерийского вооружения, в частности для скорейшего закрытия насущной потребности в артиллерии. связи с этим очень важно не допустить захвата оборудования врагом и сохранить и использовать его во благо Украины", - говорится в пояснительной записке.