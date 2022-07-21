Рашисты обстреляли Центральный рынок Бахмута

21.07.2022 11:00

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Центральный рынок города Бахмут. Об этом сообщили в ГСЧС.

По прибытию на место происшествия Бахмутскими спасателями было установлено, что в результате попадания ВНП произошло возгорание нескольких торговых контейнеров на общей площади 100 кв. м.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

В настоящее время пожар локализован и полностью ликвидирован.