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Рашисты обстреляли Центральный рынок Бахмута
21.07.2022 11:00
Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Центральный рынок города Бахмут. Об этом сообщили в ГСЧС.
По прибытию на место происшествия Бахмутскими спасателями было установлено, что в результате попадания ВНП произошло возгорание нескольких торговых контейнеров на общей площади 100 кв. м.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
В настоящее время пожар локализован и полностью ликвидирован.
Теги: Донбасс, рынок, обстрел, Бахмут, оккупанты
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