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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы неподалеку от Дибровного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища и Мазановки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на Краматорском и Бахмутском направлениях. Осуществляет систематические обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения для предотвращения опрокидывания резервов на другие направления. Пытается пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
На Краматорском направлении противник оказывал огневое влияние танков ствольной и реактивной артиллерии вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. У последнего нанес авиационный удар. Ведет штурмовые действия в направлении Верхнекаменка-Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении производили обстрелы украинских войск из имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Берестово, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещиевка и территории Углегорской ТЭС. Нанес авиаудару неподалеку от Стряповки.
Потерями для врага завершились штурмовые действия для врага в направлениях Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледарь. Дезорганизованные подразделения оккупантов украинские воины отогнали назад. Противник продолжает попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Железнодорожное, Павловка, Времовка, Новоандреевка, Шевченко, Терноватое, Владимировка, Новояковка, Полтава, Новояковка, Авиаудар зафиксирован возле Пречистовки.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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