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Архив - Донецкая область

В "ЛДНР" заблокировали Google

22.07.2022 15:00
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В "ЛДНР" заблокировали Google

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что на территории псевдореспублики заблокировали работу Google. Перед этим аналогичное решение приняли сепаратисты в "ЛНР", сообщают в пятницу, 22 июля, росСМИ.
Такое решение сепаратисты объяснили "травлей русских", которой якобы занималась поисковая система.
"Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса", - заявил Пушилин.



Теги: Google, блокирование, ОРДЛО
 
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