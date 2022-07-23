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Из плена "ДНР" освобождены 32 водителя-волонтера
Из плена так называемой "ДНР" освободили 32 водителя-волонтера, возивших гуманитарную помощь из Запорожья в Мариуполь. Об этом сообщает глава правления организации ZMINA. Центр прав человека Татьяна Печончик.
Сообщается, что волонтеров более трех месяцев незаконно удерживали на территории бывшей исправительной колонии №120 в оккупированном селе Еленовка Донецкой области.
По словам правозащитницы, родственники пленных долгое время не заявляли публично об их похищении, поскольку боялись, что огласка может повредить им, но в конце концов в мае решились.
"К задержанным применяли пытки, камеры были переполнены, еды и воды не хватало, а от заключенных требовали денег, чтобы "улучшить условия пребывания". Там их собирались судить по законодательству "ДНР" по части 2 статьи" 233 ("Участие в террористической группировке"), которая предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет и штраф", - написала она.
Чтобы освободить волонтеров, была запущена информационная кампания "Волонтер - не террорист". Сначала в списке задержанных было 22, затем 25 человек, далее он увеличился до 33 человек.
Удалось освободить 32 водителя-волонтера, еще один - Сергей Тарасенко - до сих пор находится в плену.
Теги: водитель, волонтер, освобождение, плен, ДНР
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