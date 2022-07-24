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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Российские оккупанты в субботу, 23 июля, вели штурм с разных направлений для установления контроля над Углегорской ТЭС, но ВСУ отбросили врага назад. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Также на Бахмутском направлении противник вел боевые действия для подготовки наступления на Бахмут. Проводил обстрелы в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Задействовал штурмовую и армейскую авиацию.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многие другие. Вражеский БпЛА действовал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.
На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии, в частности, районы Чепиля, Богородичного и Адамовки.
На Краматорском направлении обстрелы были у Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спирного и Ивано-Дарьевки. Также россияне задействовали БПЛА.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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