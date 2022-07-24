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Архив - Донецкая область

В оккупированной Горловке прогремел мощный взрыв

24.07.2022 09:00
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В оккупированной Горловке прогремел мощный взрыв

В оккупированной россиянами Горловке Донецкой области в субботу произошел мощный взрыв. По предварительным данным в районе машиностроительного завода горит военная техника оккупантов. Об этом сообщают местные паблики.
По словам "мэра" Горловки Ивана Приходько "значительно повреждена проходная Машзавода на пл. Кирова, производственные цеха".



Теги: Донбасс, Горловка, взрыв, оккупанты
 
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