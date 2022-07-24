В оккупированной Горловке прогремел мощный взрыв

24.07.2022 09:00

В оккупированной россиянами Горловке Донецкой области в субботу произошел мощный взрыв. По предварительным данным в районе машиностроительного завода горит военная техника оккупантов. Об этом сообщают местные паблики.

По словам "мэра" Горловки Ивана Приходько "значительно повреждена проходная Машзавода на пл. Кирова, производственные цеха".