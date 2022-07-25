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На Донетчине обесточена Карловская фильтровальная станция
25.07.2022 08:00
В Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция, ряд населенных пунктов остались без водоснабжения. Об этом сообщает городской голова Покровска Руслан Требушкин в Telegram.
"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция! Возобновление водоснабжения произойдет после проведения всех отладочных работ", - говорится в сообщении.
Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение следующих населенных пунктов: Белозерского, Белицкого, Горняка, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидово и Украинска.
Теги: водоснабжение, фильтровальная станция, Донетчина
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