На Донетчине обесточена Карловская фильтровальная станция

25.07.2022 08:00

В Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция, ряд населенных пунктов остались без водоснабжения. Об этом сообщает городской голова Покровска Руслан Требушкин в Telegram.

"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция! Возобновление водоснабжения произойдет после проведения всех отладочных работ", - говорится в сообщении.

Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение следующих населенных пунктов: Белозерского, Белицкого, Горняка, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидово и Украинска.