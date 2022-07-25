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Рашисты за сутки обстреляли 16 городов и сел на Донетчине
25.07.2022 13:00
За минувшие сутки в Донецкой области зафиксировали 26 военных преступлений РФ, есть раненые мирные жители. Об этом 25 июля сообщили в Национальной полиции Украины.
Отмечается, что ударам подверглись 16 населенных пунктов: Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Константиновка, Железное, Торецк, Николаевка,Курдюмовка, Петровка, Южное, Галициновка, Иванград, Лысовка, Новониколаевка, Павловка, Сухая Балка.
Оккупанты применили против мирного населения авиабомбы, неуправляемые ракеты, артиллерию, РСЗО Ураган и Град.
Разрушены и повреждены 40 гражданских объектов: 32 жилых дома, теплица, ангар, трактор, линии электропередач.
Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты
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