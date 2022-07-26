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ДТЭК восстановила электроснабжение 16 населенных пунктах Донетчины
Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 16 населенных пунктах Донецкой области, которые пострадали из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.
"Несмотря на крайне сложную ситуацию в регионе специалисты ДТЭК Донецкие электросети за сутки смогли вернуть электропитание в дома жителей 16 населенных пунктов Донецкой области, обесточенных в результате обстрелов, ракетных и авиаударов. 7 864 семьи в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах снова со светом.
Больше всего обновлений — в Торецкой громаде, которая находится у линии столкновения и постоянно подвергается обстрелам. Здесь восстановлено электроснабжение для почти 3 тысяч семей. Большинству из них пришлось ждать света около 4 дней — энергетики не могли попасть на места повреждений из-за постоянных обстрелов. Как только военные предоставили разрешение на проведение работ — специалисты энергокомпании выполнили ремонты сетей. Еще 1,5 тысячи семей специалисты ДТЭК Донецкие электросети запитали в Бахмутской громаде. Кроме того, энергетики работали в Авдеевской, Марьинской и Константиновской громадах", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что без электроснабжения остается 320 населенных пунктов региона. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.
Теги: Донбасс, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
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