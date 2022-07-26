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В "ЛДНР" заявили о переходе на российский телефонный код
26.07.2022 17:00
Стационарная телефонная связь на подконтрольной группировке "ДНР" территории переводится с 1 августа на российский код. Об этом сообщили в "министерстве связи ДНР".
Уточняется, что российский код будет +7 (856). Внутренний номер телефона абонентов при этом останется без изменений.
"Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567", — рассказали в "Минсвязи ДНР".
В группировке "ЛНР" также заявили о переходе стационарных телефонов на российский телефонный код +7 (857) причем уже с 25 июля.
Теги: Россия, телефон, код, ДНР, ЛНР
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