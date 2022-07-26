В "ЛДНР" заявили о переходе на российский телефонный код

26.07.2022 17:00

Стационарная телефонная связь на подконтрольной группировке "ДНР" территории переводится с 1 августа на российский код. Об этом сообщили в "министерстве связи ДНР".

Уточняется, что российский код будет +7 (856). Внутренний номер телефона абонентов при этом останется без изменений.

"Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567", — рассказали в "Минсвязи ДНР".

В группировке "ЛНР" также заявили о переходе стационарных телефонов на российский телефонный код +7 (857) причем уже с 25 июля.