В оккупированном Донецке горит нефтебаза - соцсети

26.07.2022 08:00

В ночь на вторник, 26 июля, в одном из районов оккупированного Донецка после взрыва загорелась нефтебаза. Об этом информируют Telegram-каналы.

По словам очевидцев, также уничтожен склад российских войск рядом с нефтебазой.

Пользователи Сети утверждают, что "ювелирный" удар нанесли ВСУ.