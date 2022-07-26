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Архив - Донецкая область

В "питьевой" воде Мариуполя нашли фекалии - Андрющенко

26.07.2022 13:00
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В "питьевой" воде Мариуполя нашли фекалии - Андрющенко

В Мариуполе воду, которую российские оккупанты позиционируют как якобы питьевую и очищенную, пить нельзя, поскольку она смешана с фекальным веществом. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Мы много говорили о проблемах с питьевой водой и с учетом опыта делали вполне логические предположения относительно источников водоснабжения питьевой воды в резервуары на улицах и ее вредности… Вода была передана на анализ в Запорожскую санстанцию… Вода имеет в своем составе колиформы. На простом языке: воду набирают в открытых водоемах (река, озеро), она смешана с фекальным веществом. Такая вода представляет угрозу и предпосылку возникновения инфекционных болезней (в частности, дизентерии)", – написал он.
Андрющенко обнародовал фотокопию результатов исследования мариупольской воды, которое провели специалисты государственного учреждения Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.
"Итак, воду, которую подают как питьевую, пить нельзя. Набирают ее в реке Кальчик, как и сообщали источники, а теперь это подтверждено исследованием", – добавил советник мэра Мариуполя.



Теги: Донбасс, Мариуполь, вода, вред
 
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