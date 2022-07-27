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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

27.07.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Долина, Чеполь, Большая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка и других. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григорьевки, Татьяновки и других населенных пунктов. Враг нанес авиаудару у Серебрянки. Активно задействовал БПЛА. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, успеха не имел, отошел.
На Бахмутском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру, в частности, в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка. Вел стрелковые бои в районе населенного пункта Соледар, успеха не имел. Провел разведку боем у Семигорья. Потерпел огненное поражение и потери и отошел. В районах Семигорья и Кодемы продолжаются боевые действия.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Карловка, Опросное, Угледар, Гуляйполе, Каменское и ряда других. В районе Павлограда зафиксирован вражеский БПЛА.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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