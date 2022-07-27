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В "ДНР" позволили вскрывать жилье без разрешения собственника
Так называемые "власти" квазиобразования "ДНР" разрешили входить в квартиры и другие помещения без разрешения или наличия собственника. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает ОстроВ.
Соответствующее "постановление" принял "государственный комитет обороны ДНР". Такое решение попытались оправдать предупреждением и устранением аварий.
Согласно "документу", для доступа к помещению местная "администрация" должна будет создать комиссию. В ее состав могут входить "дэнээровские" представители "полиции", "МЧС", "городских администраций", а также подрядчики, которые будут проводить ремонт.
Причем принятый порядок оккупанты хотят применять даже в ситуациях, когда "собственник жилья отсутствует более суток".
"Длительность отсутствия собственника подтверждается соседями или процедурой троекратного посещения квартиры с интервалом не менее 6 часов", - отмечают чиновники-коллаборанты.
Теги: жилье, вскрытие, ДНР
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