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Архив - Донецкая область

Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины

28.07.2022 13:00
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Создан штаб для эвакуации жителей Донетчины

Министерство реинтеграции создало штаб для эвакуации жителей Донецкой области. Об этом сообщила глава ведомства Ирина Верещук.
По ее словам, разворачиваются силы и средства, регионы в центре и западе страны готовятся принимать людей с востока.
Верещук призвала людей покинуть регион, пока есть возможность.
"Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя", - отметила она.



Теги: эвакуация, штаб, Донетчина, МинВОТ
 
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