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В результате удара РФ по Торецку погибли два человека
28.07.2022 15:00
Утром 28 июля войска РФ обстреляли Торецк в Донецкой области. Снаряд попал в многоэтажку, погибли два человека, сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что в результате удара частично разрушена кровля и межэтажное перекрытие с пятого по третий этажи одного подъезда.
"Во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной части пятиэтажного жилого дома в Торецке обнаружили и извлекли тела двоих погибших (мужчины и женщины). На данный момент работы завершены", - уточнили спасатели.
Троих жителей дома удалось спасти. На место происшествия привлекались 18 человек и четыре единицы техники.
Теги: Донбасс, обстрел, Торецк, погибшие
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