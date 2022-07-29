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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

29.07.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии столкновения, враг нанес авиаудар  неподалеку от Новоандреевки. Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении были обстрелы в районах Курульки, Дибровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой, Шнурков, Гусаровки, Грушувахи, Вернополья и Мосьпанового.
На Краматорском направлении активных действий со стороны неприятеля не отмечалось. Противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Северск, Ивано-Дарьевка, Спорное, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Звановка и Верхнекаменское. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного.
На Бахмутском направлении россияне совершают обстрелы неподалеку от Шумов, Бахмутского, Берестового, Покровского, Соледара, Яковлевки, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Зайцева и Вершины. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Соледара и Веселой Долины.
Вражеские штурмовые и наступательные действия в направлении Вершины и Семигорья наши воины отразили. Противник пытается вести наступление в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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