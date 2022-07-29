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Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска
28 июля около 22:00 в Покровске произошел мощный взрыв. Российские оккупационные войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу. Об этом сообщают в Покровском городском совете.
"Около 22 часов жители Покровска услышали мощный взрыв. По информации ГСЧС, под обстрел попал железнодорожный вокзал и близлежащая территория. В результате обстрелов в жилых домах повреждены окна, без пострадавших. Разрушение на железнодорожном вокзале: повреждены окна и двери, 70 м. высоковольтной линии электропередачи, 1,5 м. железнодорожного пути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадали пять человек, работники железных дорог: трое отправлены каретой скорой помощи, двое отказались от госпитализации. В нежилом двухэтажном доме, расположенном у железнодорожного вокзала, повреждены окна. Взрывоопасных предметов не обнаружено, пиротехники выезжали на место с пожарной частью, были обнаружены обломки ракеты.
Теги: Донбасс, обстрел, железнодорожный вокзал, Покровск
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