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В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке
Российские войска обстреляли колонию в Еленовке на неподконтрольной территории с целью скрыть пытки и убийства военнопленных. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в пятницу, 29 июля.
"Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные. Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - сказано в сообщении.
По информации командующего Ракетными войсками и артиллерией Командование сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка ВСУ ракетных и артиллерийских ударов не наносили.
"Вооруженные Силы Украины в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно удерживают военнопленных собратьев", - отметили в Генштабе.
Там добавили, что заявоения РФ об обстреле ВСУ гражданской инфраструктуры являются откровенной ложью и провокацией.
Тем временем в "ДНР" утверждают, что при обстреле колонии погибли 47 человек, 75 были ранены, в том числе 8 охранников.
Теги: Мариуполь, тюрьма, обстрел, военнопленный, Еленовка
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