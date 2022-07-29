В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке

29.07.2022 15:00

Российские войска обстреляли колонию в Еленовке на неподконтрольной территории с целью скрыть пытки и убийства военнопленных. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в пятницу, 29 июля.

"Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные. Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - сказано в сообщении.

По информации командующего Ракетными войсками и артиллерией Командование сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка ВСУ ракетных и артиллерийских ударов не наносили.

"Вооруженные Силы Украины в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно удерживают военнопленных собратьев", - отметили в Генштабе.

Там добавили, что заявоения РФ об обстреле ВСУ гражданской инфраструктуры являются откровенной ложью и провокацией.

Тем временем в "ДНР" утверждают, что при обстреле колонии погибли 47 человек, 75 были ранены, в том числе 8 охранников.