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Красный Крест предложил помощь раненым в колонии в Еленовке
Международный комитет Красного Креста заявил о готовности помочь с эвакуацией раненых украинских военных в результате теракта в колонии в неподконтрольной Киеву Еленовке. Об этом говорится в заявлении МККК, обнародованном 29 июля.
"МККК предложил помощь в эвакуации раненых и безвозмездной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской экспертизы. Сейчас нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы раненые получали жизненно необходимое лечение и чтобы с телами погибших обращались достойно", - говорится в документе.
Отмечается, что Красный Крест запросил доступ к раненым бойцам для определения состояния их здоровья.
В МККК выразили соболезнования родным и близким украинских военнопленных, погибших в колонии, и подчеркнули, что поддерживают связь с семьями.
Родственникам защитников, которые содержались в Еленовке, предлагают обратиться за помощью по телефону 0 800 300 155 или +41 22730 3600 (звонок бесплатный для пользователей Киевстар) либо по адресу [email protected] / [email protected], указав имя родственника, дату рождения, свое имя и контактную информацию.
Теги: помощь, Красный Крест, Еленовка, раненые
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