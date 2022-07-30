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Российские оккупанты опубликовали списки погибших и раненых военнопленных в Еленовке
30.07.2022 15:00
Минобороны РФ опубликовало фамилии раненых и погибших пленных, пострадавших в результате атаки рашистов на колонию в Еленовке. Об этом сообщили в патронатной службе "Азова".
"Информируем: пока мы – Патронатная служба "Азова" – не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяем их на достоверность. Имена раненых и погибших в Еленовке мы сообщаем семьям в индивидуальном порядке", – говорится в сообщении.
Теги: список, Еленовка, раненые, погибшие
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