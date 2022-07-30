Российские оккупанты опубликовали списки погибших и раненых военнопленных в Еленовке

30.07.2022 15:00

Минобороны РФ опубликовало фамилии раненых и погибших пленных, пострадавших в результате атаки рашистов на колонию в Еленовке. Об этом сообщили в патронатной службе "Азова".

"Информируем: пока мы – Патронатная служба "Азова" – не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяем их на достоверность. Имена раненых и погибших в Еленовке мы сообщаем семьям в индивидуальном порядке", – говорится в сообщении.