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Архив - Донецкая область

Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)

30.07.2022 10:00
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Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)

Минувшей ночью Славянск подвергся очередному обстрелу. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.
"В этот раз пострадали автовокзал и близлежащие строения. Жертв и раненых, к счастью, нет", - отметил он.



Теги: Донбасс, Славянск, обстрел, автовокзал
 
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