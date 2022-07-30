Российские захватчики обстреляли автовокзал Славянска (ВИДЕО)

30.07.2022 10:00

Минувшей ночью Славянск подвергся очередному обстрелу. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

"В этот раз пострадали автовокзал и близлежащие строения. Жертв и раненых, к счастью, нет", - отметил он.