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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

31.07.2022 10:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском и Бахмутском направлениях россияне вели штурмовые действия, однако понесли потери и отошли. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовки. Вел штурмовые действия возле Дмитровки, успеха не имел, отошел.
Безуспешно пытался применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины, понес потери и отошел.
На Донецком направлении противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ведёт штурмовые действия при поддержке штурмовой и армейской авиации. Пытается определить систему обороны украинских подразделений.
На Северском направлении совершал обстрелы из артиллерии возле Славянска, Северска, Выемки, Спорного и Серебрянки. Нанес авиаудары неподалеку Спирного и Григоровки.
На Бахмутском направлении вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Перевозное, Федоровка, Яковлевка, Покровское, Веселая Долина, Семигорье, Константиновка и Железное. Нанес авиаудары возле Покровского и Бахмута.
Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, с потерями отошли назад.
Неудачной стала попытка разведки позиций переднего края в направлении Стряповка – Соледар, разведывательная группа противника обнаружена и обезврежена. Зафиксировано ведение воздушной разведки враждебными БПЛА возле Павлограда, Краматорска и Озерного.
На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Новокалинового, Тоненького, Опросного, Водяного, Песков и Невельского. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Новоселовки. Вел штурмовые действия в направлении Веселое – Пески и Лозовский – Пески, успеха не имел, отошел. Противник задействовал для разведки БПЛА в районе Покровска и Авдеевки.
На Новопавловском направлении совершал обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Золотая Нива, Времевка и Новополь. Авиационные удары зафиксированы недалеко от Степного и Малых Щербаков.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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