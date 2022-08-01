Метинвест передал партию военной амуниции защитникам Авдеевки

01.08.2022 17:00

В прифронтовой Авдеевке военные и сотрудники инфраструктуры получили очередную партию защитного снаряжения – 500 бронежилетов и 350 касок от компании Метинвест. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Помощь от Метинвеста поступает в наш город системно с первых дней войны. Компания не только обеспечивает военнослужащих, обороняющих Авдеевку, защитной амуницией, но и помогает жителям громады: вместе с сотрудниками АКХЗ мы продолжаем развозить по бомбоубежищам продуктовые наборы в рамках проекта Спасаем жизнь, передаем печи и котлы для приготовления пищи. Вместе держим оборону на стальном фронте", – рассказал замдиректора по производству Авдеевского коксохимического завода группы Метинвест Юрий Кциненко.

Всего компания уже передала защитникам и сотрудникам инфраструктуры Авдеевки более 1500 единиц амуниции.