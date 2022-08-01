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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

01.08.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении враг производил огненное поражение вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенкового. Силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков недалеко от Северского, Серебрянки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Нанес авиаудары возле Григоровки и Спорного.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцева, Вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Нанес авиаудар неподалеку от Кодемы. Пытался осуществить разведку наших позиций в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена. Также противник пытался вести штурм по направлениям Вершина и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении оккупанты стреляли в районах населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Враг нанес авиаудары возле Веселого. Вел штурмовые действия в направлении Песков, успеха не имел, отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях стреляет из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Новоселка, Новополь, Малиновка, Волшебное, Гуляйпольское, Орехов и Каменское. Нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаков, Малых Щербаков и Новоандреевки. Провел разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имел, отошел. Идет перегруппировка вражеских войск в Запорожском направлении.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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