Началась обязательная эвакуация жителей Донетчины

02.08.2022 12:00

Обязательная эвакуация из Донецкой области начата, первые граждане прибыли в Кропивницкий. Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, пожилые люди, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - говорится в сообщении.



