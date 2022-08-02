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Началась обязательная эвакуация жителей Донетчины
02.08.2022 12:00
Обязательная эвакуация из Донецкой области начата, первые граждане прибыли в Кропивницкий. Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, пожилые люди, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, эвакуация, Донетчина, МинВОТ
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