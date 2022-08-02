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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звоновки и Донецкого. Нанес авиаудары возле Серебрянки. Вел штурм неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имел, отошел. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Авдеевском направлении были обстрелы недалеко от Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Враг задействовал авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Вел штурм в районе Авдеевки, успеха не имел, отошел. Продолжаются бои вблизи Песков.
Кроме того, на Новопавловском и Запорожском направлении враг пытался выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Она обезврежена. Россияне стреляли в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка.
На Славянском направлении были обстрелы недалеко от Курульки, Грушувахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового и авиаудар возле Дибровного.
На Донецком направлении усилия противника сосредоточены на наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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