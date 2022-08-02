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Архив - Донецкая область

В Минреинтеграции обещают дополнительные выплаты эвакуирующимся с Донетчины

02.08.2022 10:00
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В Минреинтеграции обещают дополнительные выплаты эвакуирующимся с Донетчины

Государство обеспечит эвакуированных жителей Донетчины бесплатным перемещением и дополнительными выплатами. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона, передает Корреспондент.net.
Она отметила, что в отношении Донецкой области было принято решение об обязательной эвакуации жителей, которая заключается в том, что государство обеспечивает бесплатную логистику, размещение и гарантирует людям все виды выплат.
"Мы знаем, куда мы должны привезти людей, где они будут размещены, где они будут зимовать, где будут их дети. И главное, за что будут жить люди", - акцентировала Верещук.
Вице-премьер отметила, что кроме выплат, которые гарантирует государство, предусматривается дополнительная помощь для людей вывезенных с Донетчины.
"К примеру, единовременная выплата, которая сразу по прибытию будет предоставляться в руки - наличными, каждому человеку, который будет прибывать в места эвакуации. Также международная помощь ЮНИСЕФ, если есть дети. ООН, Красный Крест и остальные организации, которые тоже уже скоординированы нами и ждут таких людей", - подчеркнула Верещук.



Теги: Донбасс, эвакуация, выплаты, МинВОТ
 
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