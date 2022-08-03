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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

03.08.2022 10:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепиля, Карнауховки, Довгенького, Барвенкового, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены.
В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивается на Бахмутском направлении.
В направлении Северска противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки. Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Никифоровки и Татьяновки.
На Бахмутском направлении с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей вел обстрелы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майское, Выемка, Берестово, Бахмутское и Опросное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.
Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.
На направлениях Владимировка – Соледарь и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.
На направление Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.
На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы недалеко от Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Волшебного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.
Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена на Запорожское направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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