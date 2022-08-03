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В ДонОВА назвали количество оставшегося в области населения
Две трети населения Донецкой области после 24 февраля покинули регион, еще около 250 тысяч человек остаются. Такие данные привел глава ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона во вторник, 2 августа.
По его словам, за два дня, 1 и 2 августа, удалось эвакуировать почти 230 человек.
"Со вчерашнего дня начал поезд (эвакуационный - ред.) ходить. Люди вывозились в конкретные условия с пониманием, куда они едут и со всеми необходимыми выплатами. Это 134 человека. Это до Кропивницкого. Сегодня продолжается это движение, это 95 человек", - сказал он.
Кириленко отметил, что в области остаются те люди, которые "до последнего не хотят уезжать".
"Но это по состоянию на данный момент. Еще летний период не завершился. Мы понимаем, что с наступлением холодов люди будут поступать иначе…", - добавил он.
В то же время глава ДонОВА еще раз подчеркнул, что насильно переселять людей никто не будет, речь идет о сохранении их жизни и прохождении отопительного периода.
Теги: Кириленко, эвакуация, Донетчина
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