В оккупированной Макеевке горит нефтебаза - соцсети

03.08.2022 09:00

В ночь на среду, 3 августа, после нескольких взрывов начался пожар на нефтебазе российских войск в оккупированной Макеевке Донецкой области. Соответсвующие видео публикуют местные Telegram-каналы.

По данным очевидцев, нефтебаза находится в Кировском районе города. Согласно видео, зарево от огня видно далеко, и пожар все усиливается.