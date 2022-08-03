Последние новости раздела
- В ДонОВА назвали количество оставшегося в области населения11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированной Макеевке горит нефтебаза - соцсети09:00
- Началась обязательная эвакуация жителей Донетчины12:00
- В Минреинтеграции обещают дополнительные выплаты эвакуирующимся с Донетчины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Метинвест передал партию военной амуниции защитникам Авдеевки17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине в результате обстрелов сгорело 150 га пшеницы17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
В оккупированной Макеевке горит нефтебаза - соцсети
03.08.2022 09:00
В ночь на среду, 3 августа, после нескольких взрывов начался пожар на нефтебазе российских войск в оккупированной Макеевке Донецкой области. Соответсвующие видео публикуют местные Telegram-каналы.
По данным очевидцев, нефтебаза находится в Кировском районе города. Согласно видео, зарево от огня видно далеко, и пожар все усиливается.
Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, оккупанты, нефтебаза
Читайте также:
- Жебрівський: "Сьогодні рашистські "мавпи з гранатами" знову поставили під загрозу життя наших громадян"
- Неисправная проводка убила пенсионера
- Пожар в четырнадцатиэтажке. Мужчину спасли из огня (ФОТО)
- В Макеевке пожар на шахте, повреждено здание
- Водитель чуть не сгорел заживо в собственной машине
- В Сватово на Луганщине горят склады боеприпасов оккупантов
- В ЛугОВА опубликовали адреса гуманитарных хабов для переселенцев из области13:00
- В ДонОВА назвали количество оставшегося в области населения11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированной Макеевке горит нефтебаза - соцсети09:00
- Началась обязательная эвакуация жителей Донетчины12:00
- В Минреинтеграции обещают дополнительные выплаты эвакуирующимся с Донетчины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Метинвест передал партию военной амуниции защитникам Авдеевки17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине в результате обстрелов сгорело 150 га пшеницы17:00
- В ЛугОВА опубликовали адреса гуманитарных хабов для переселенцев из области13:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- В ДонОВА назвали количество оставшегося в области населения11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированной Макеевке горит нефтебаза - соцсети09:00
- Первое судно с зерном из Украины прибыло в Турцию (ВИДЕО)08:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Первое судно успешно прошло по "зерновому коридору"15:00
- Верховный суд РФ объявил "Азов" террористической организацией14:00
- В Украину прибыл глава ОБСЕ Збигнев Рау13:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Синоптики дали прогноз погоды в Украине на август
- Зеленский призвал жителей Донетчины эвакуироваться
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На юге ВСУ уничтожили российский эшелон с вооружением и солдатами
- Метинвест передал партию военной амуниции защитникам Авдеевки
- РФ согласилась допустить экспертов ООН и МККК в Еленовку
- Началась обязательная эвакуация жителей Донетчины
- Луганская областная клиническая больница заработала в Днепре