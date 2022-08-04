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В Дружковка задержали 35-летнего корректировщика огня рашистов
Правоохранители задержали жителя Дружковки Донецкой области, который сдавал россиянам геолокацию мест пребывания военнослужащих ВСУ и передвижение украинской техники. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"35-летний мужчина с помощью мессенджера посылал своей знакомой, жительнице РФ, подробные сведения о результатах ракетных обстрелов в городах Дружковка и Краматорск.
Злоумышленник отчитывался по объектам, куда попали снаряды, количество пострадавших, а также передавал геолокации мест нахождения военнослужащих ВСУ и передвижения украинской техники", - говорится в сообщении.
Информацию корректировщик собирал в телеграмм-чатах и с чужих слов, не проверяя, действительно ли по указанному адресу дислоцировались военные.
Отмечается, что таким образом мужчина ставил под угрозу и жизнь гражданского населения.
Теги: Дружковка, задержание, информатор, оккупанты
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