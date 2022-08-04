В прифронтовой Авдеевке осталось 2,5 тысячи жителей

04.08.2022 10:00

В Авдеевке Донецкой области, вблизи которой продолжаются бои, остается около 2,5 тысячи гражданских. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире Радио Свобода.

"Люди живут в ужасных, бесчеловечных условиях. Нет воды, газа. Электричество отсутствует около трех месяцев. Воду пытаемся подвозить, но очень сложно это делать. В сутки город обстреливают около 20 раз", - сказал он.

По словам Барабаша, в городе осталось 10% населения, которое было в городе до полномасштабного вторжения России.