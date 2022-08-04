Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В прифронтовой Авдеевке осталось 2,5 тысячи жителей

04.08.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В прифронтовой Авдеевке осталось 2,5 тысячи жителей

В Авдеевке Донецкой области, вблизи которой продолжаются бои, остается около 2,5 тысячи гражданских. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире Радио Свобода.
"Люди живут в ужасных, бесчеловечных условиях. Нет воды, газа. Электричество отсутствует около трех месяцев. Воду пытаемся подвозить, но очень сложно это делать. В сутки город обстреливают около 20 раз", - сказал он.
По словам Барабаша, в городе осталось 10% населения, которое было в городе до полномасштабного вторжения России.



Теги: Донбасс, Авдеевка, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх