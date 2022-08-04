В Торецке 8 человек погибли в результате обстрела рашистов

04.08.2022 13:00

Сегодня, 4 августа, около 11 часов россияне обстреляли Торецк. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых – три ребенка.

По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.

Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки", - говорится в сообщении.