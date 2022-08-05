В оккупированном Донецке горит железнодорожный вокзал

05.08.2022 16:00

В неподконтрольном Украине Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По утверждению "главы администрации" города Алексея Кулемзина, возгорание произошло в результате обстрела со стороны ВСУ.