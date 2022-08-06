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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

06.08.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и Вершина. Нанес авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового. Вел наступление в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево, успеха не имел, отошел. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении противник стрелял из артиллерии разных типов недалеко от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.
На Донецком направлении враг применяет штурмовую и армейскую авиацию.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Спирного и Ивано-Дарьевки.
На Авдеевском направлении противник стрелял из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опросного. Нанес авиаудары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Вел наступление в направлении Лозово - Невельское, успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку.
На Новопавловском и Запорожском направлениях были вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, Свободное Поле, Бурлацкое, Зеленое Поле, Зеленый Гай, Красное, Степное и Времовка. Россияне нанесли авиаудары вблизи Марьинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки. Враг вел разведку БПЛА возле Красногоровки, Новоселки и Таврического.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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