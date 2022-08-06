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Архив - Донецкая область

СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть на Донбассе

06.08.2022 14:00
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СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть на Донбассе

Служба безопасности Украины пресекла деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
По данным правоохранителей, в состав агентурной сети входило шесть местных жителей, завербованных спецслужбами РФ после начала полномасштабного вторжения. Они передавали захватчикам собранные данные через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации.
Злоумышленники также докладывали кураторам о последствиях обстрелов региона, масштабе разрушений жилых домов и объектах гражданской инфраструктуры.
"Одним из "связных" российских агентов был представитель оккупационной администрации РФ – "должностное лицо" так называемого "верховного суда ДНР", причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев", – говорится в сообщении.
В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.



Теги: Россия, Донбасс, СБУ, задержание, оккупанты, агенты
 
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