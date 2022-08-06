В оккупированном Донецке сняряд попал в рейсовый автобус

06.08.2022 08:00

В неподконтрольном Украине Донецке сняряд попал в автобус марщрута № 19. Об этом сообщают ресурсы ОРДЛО.

В результате попадания снаряда в автобус погибли 3 человека и еще 5 получили ранения. Трагедия произошла возле завода Точмаш в Киевском районе города.