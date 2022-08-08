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Архив - Донецкая область

Мэр Славянска заявил о невозможности запуска отопления осенью

08.08.2022 12:00
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Мэр Славянска заявил о невозможности запуска отопления осенью

Управляющие компании Славянска ведут работы по консервированию систем отопления в многоэтажках города. Об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Управляющие компании продолжают подготовку многоэтажного жилищного фонда к зиме. Сливают воду, консервируют систему отопления. Некоторые уже справились на 100%. Остальные еще в процессе. Суть одна - отопительного сезона не будет. И это тоже требует тщательной подготовки. Чтобы в послевоенном будущем жители смогли спокойно проводить зиму в своих теплых квартирах. А пока - так", - подчеркнул Лях.



Теги: Донбасс, Славянск, отопительный сезон
 
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