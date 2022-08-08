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Архив - Донецкая область

Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)

08.08.2022 08:00
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Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)

В соцсетях появилось видео пожара в оккупированном Донецке. Сообщается, что горит очередной склад боеприпасов.
"Донецк. В Киевском районе пылает и детонирует склад из БК орков", - говорится в одном из сообщений.



Теги: Донецк, пожар, оккупация
 
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