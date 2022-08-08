Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)

08.08.2022 08:00

В соцсетях появилось видео пожара в оккупированном Донецке. Сообщается, что горит очередной склад боеприпасов.

"Донецк. В Киевском районе пылает и детонирует склад из БК орков", - говорится в одном из сообщений.