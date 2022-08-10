Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово

10.08.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово

Сеть супермаркетов «АТБ» прекращает свою работу в Донецкой области. Об этом сообщил и. о. мэра Селидово Руслан Суков.
По информации Сукова, сеть перестанет работать с 12 августа из-за обострения ситуации в регионе.
"На диалог идти не будут", - отметил он.
На сайте компании информации о прекращении работы Донецкой области нет.
По состоянию на конец июля в списке работающих магазинов сети были указаны супермаркеты в Покровске, Селидово, Доброполье и Новогродовке.



Теги: Селидово, закрытие, АТБ, Донетчина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх