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"АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово
10.08.2022 11:00
Сеть супермаркетов «АТБ» прекращает свою работу в Донецкой области. Об этом сообщил и. о. мэра Селидово Руслан Суков.
По информации Сукова, сеть перестанет работать с 12 августа из-за обострения ситуации в регионе.
"На диалог идти не будут", - отметил он.
На сайте компании информации о прекращении работы Донецкой области нет.
По состоянию на конец июля в списке работающих магазинов сети были указаны супермаркеты в Покровске, Селидово, Доброполье и Новогродовке.
Теги: Селидово, закрытие, АТБ, Донетчина
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