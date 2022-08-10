Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

10.08.2022 09:00

Россияне пытаются возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Также они вели наступление в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка, но понесли потери и отошли. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Авдеевском направлении были обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Опросного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты действовали возле Красногоровки и Марьинки.

На Славянском направлении противник обстрелял районы Большой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Довгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.

На Краматорском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорового и Райгородка.

На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледарь, Яковлевка и Вершина. Нанесли авиаудары силами штурмовой и армейской авиации вблизи Спирного, Соледара, Бахмута, Зайцева и Вершины. Враг пытался вести штурм на направлениях Новолуганское – Спирное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледарь. Успеха не было, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Константинопольское, Новомихайловка, Малая Токмачка, Великомихайловка, Павловка, Владимировка, Шевченко, Пречистовка, Большая Новоселка, Бурлацкое, Время и Малые Щербаки. Нанесли авиаудары возле Павловки, Угледара и Новоселки.