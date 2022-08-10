Стивен Сигал приехал в Еленовку для съемок документального фильма

10.08.2022 08:00

Американский актер и большой друг Кремля Стивен Сигал приехал в ОРДО для съемок документального фильма о событиях на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на марионетку Кремля, главаря донецких боевиков Дениса Пушилина.

"Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне на Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО…

При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду…

Он (Сигал) хочет изменить взгляд на эту войну", - заявил Пушилин.