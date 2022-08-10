Последние новости раздела
- В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта15:00
- "АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Стивен Сигал приехал в Еленовку для съемок документального фильма08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"13:00
- Мэр Славянска заявил о невозможности запуска отопления осенью12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)08:00
- За неделю с Донетчины эвакуировали более двух тысяч людей13:00
В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта
10.08.2022 15:00
С 11 августа в Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
По его словам, особый режим будет предусматривать два главных условия:
- запрещен безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);
- продолжается запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, перевозимого с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).
Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица генерал-полковник Александр Сырский.
"Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - сказал Кириленко.
Теги: транспорт, ограничение, режим, Донетчина
Читайте также:
- Завтра в центре Донецка перекроют движение: названы улицы
- На Луганщине из-за повышения уровня воды в реках ограничено движение транспорта
- В Донецке сегодня ограничат движение транспорта
- Завтра в Северодонецке из-за военного парада ограничат движение транспорта
- В Польше ограничат движение транспорта из-за похорон четы Качиньских
- Кабмин ввел дополнительные ограничения для красной зоны карантина
- В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта15:00
- "АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Стивен Сигал приехал в Еленовку для съемок документального фильма08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"13:00
- Мэр Славянска заявил о невозможности запуска отопления осенью12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)08:00
- За неделю с Донетчины эвакуировали более двух тысяч людей13:00
- В теленовостях рос-ТВ стали скрывать лица украинских чиновников-коллаборантов17:00
- В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта15:00
- В России бывшего "министра ДНР" Тимофеева приговорили к 3 годам за мошенничество13:00
- Северодонецкая многопрофильная больница переехала в Днепр12:00
- "АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово11:00
- В оккупированном Крыму показали последствия взрывов на аэродроме "Саки" (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Стивен Сигал приехал в Еленовку для съемок документального фильма08:00
- Французская ACTED присоединилась к программе финансовой помощи украинским ВПЛ17:00
- В Ивано-Франковске открылся Координационный центр помощи переселенцам из Луганской области15:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Крыму показали последствия взрывов на аэродроме "Саки" (ВИДЕО)
- Мэр Славянска заявил о невозможности запуска отопления осенью
- В прифронтовом Торецке задержали 12 сторонников "русского мира"
- Германия с 1 сентября изменяет правила пребывания беженцев из Украины
- "АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово