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Архив - Донецкая область

В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта

10.08.2022 15:00
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В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта

С 11 августа в Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
По его словам, особый режим будет предусматривать два главных условия:

  • запрещен безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);
  • продолжается запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, перевозимого с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).

Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица генерал-полковник Александр Сырский.
"Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - сказал Кириленко.



Теги: транспорт, ограничение, режим, Донетчина
 
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