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Архив - Донецкая область

Дмитрий Медведев посетил ОРДЛО

12.08.2022 08:00
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Дмитрий Медведев посетил ОРДЛО

Бывший президент России и нынешний зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил оккупированную часть Луганской области, где провел совещание по безопасности. Об этом он сообщил в Telegram.
По словам Медведева, он по поручению Путина встретился с главами "ЛНР" Леонидом Пасечником и "ДНР" Денисом Пушилиным" и провел совещание по безопасности на оккупированных Россией территориях востока Украины.



Теги: визит, Дмитрий Медведев, совещание, ОРДЛО
 
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