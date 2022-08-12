Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Курахово два человека погибли в результате ракетного удара

12.08.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Курахово два человека погибли в результате ракетного удара

Этой ночью рашисты обстреляли ракетами Курахово. Попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуга. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Из-за обстрелов в городе произошли пожары, под завалами разрушенных домов оказались их жители. В настоящее время из-под завалов удалось спасти женщину и поднять на поверхность тела двух погибших мужчин", - отметил Кириленко.



Теги: Донбасс, Курахово, обстрел, погибшие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх